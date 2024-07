Uskumatu julmus: 15-aastane kass jäi täiesti jahmataval põhjusel perest ilma

Max on vabatahtlike sõnul sõbralik ja paimaias kassike, kes hoolimata oma kõrgest east armastab taga ajada sulepulka. Maxile meeldivad väga paid ning sügamised. Samuti naudib ta ka hella kaisutamist. Kahjuks on Maxil olnud keeruline minevik, mis on teinud teda veidi ärevaks laste suhtes. Seetõttu sobiks talle paremini kodu, kus valitseb vaikus ja rahu ning kus ta saaks oma vanaduspõlve nautida täiel rinnal.