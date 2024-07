Kass jäi 4 aastat turvakodu külastajate jaoks nähtamatuks, kuid ühel päeval suutis ta kõiki üllatada

Mustiine, uue nimega Luci, ootas MTÜ Kasside Turvakodu hoole all oma uut kodu alates 2020. aastast ning tänavu veebruaris õnnestus tal lõpuks kodutee käppade alla võtta.

«Ligi pole veel lasknud, aga tublisti proovib oma hirmudest üle saada. Ta on meeletult uudishimulik ja mänguline. Tal on mingit moodi veel ärevus ja mitte usaldus sees ehk hoiab mingit parameetrit, aga paigutab ennast alati sinna tuppa, kus me ise kas magame või tööd teeme,» räägib kassi uus perenaine.