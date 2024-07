PÄEVAKÄPP Imekaunis 11-aastane kass ootab uut kodu juba 4 aastat

Elisabeth, kodusemalt Beti on rahulik daam. Eelistab pigem vaikust ja rahu ning kohta, kus pole teisi kasse. Inimese päevaplaani õpib kiirelt selgeks, sh saadab ukseni ja on ka uksel vahel vastas. Öösel magab ilusti oma lemmikutes kohtades iluund.

Ta on vähenõudlik armas jälgija. Lemmikkohtadeks aknalaud, kus saab linde ja inimesi jälgida ning kõrgem kapp/riiul, millelt inimest jälgida. Toortoit suur lemmik, muu toidu suhtes pole nõudlik. Kuna hambaid on vähevõitu, siis vahel jääb keel naljakalt suust välja.

Elisabeth on Tartu Kassikaitse hoole all olnud juba 4 aastat] ja vabatahtlikud loodavad väga, et see suvi saab ta oma kodu. Kui sa talle kohe kodu ei saa pakkuda, siis paku Elisabethile hoiukodu. Loe hoiukodude kohta pikemalt siit.