OOTAMATU Tallinna loomaaia tiiger Pootsmanil avastati kuri haigus

Loomaaia peaveterinaari Aleksandr Semjonovi sõnul asub kasvaja piirkonnas, kus seda oli väga raske märgata. «Kuna Pootsmanil on probleemid hammastega, otsustati enne sõitu Tallinna teha talle üldanesteesia, et hambaarst saaks põhjalikult kontrollida tema hambaid. Lisaks tehti Pootsmanile põhjalik tervisekontroll. Kahjuks tuvastasime kontrolli käigus Pootsmani kõhu all suure kasvaja, mis nahavoldi ja karvade alt ei olnud nähtav, seega kolleegid ei saanud seda varem tuvastada. Kasvajast võeti proovid, et selgitada, mis tüüpi kasvajaga on tegu, kuid paraku ootab Pootsmani keeruline operatsioon kasvaja eemaldamiseks. Operatsiooni teostavad Eesti Maaülikooli loomaarstid,» rääkis Semjonov kuu aja eest.