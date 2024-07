Kuidas aru saada, kas koer on õnnelik ja kuidas seda tagada

Põhivajaduste eest hoolitsemine

Koera rahulolu algab sellest, et tema põhivajadused on täidetud: regulaarne toitumine, värske vesi, mugav alus puhkamiseks ja turvalisus. Oluline on jälgida, et nad ei tunneks nälga, ebamugavust, valu ega hirmu.

Lõdvestunud kehakeel

Õnnelikel koertel on näha lõdvestunud ja pingevaba kehakeelt. Nende kõrvad on naturaalses asendis, silma valget osa pole näha ja saba on rippuvas asendis. Nad peaksid olema ühtlases tasakaalus kõigil neljal käpal ilma keha kallutamata mõnes suunas. Kõrgemale tõstetud käpp viitab sellele, et käpaga on midagi valesti.

Rahulikud näoilmed

Koertel ja inimestel on sarnased näolihased ning osad näoilmed võivad inimeste omadega kattuda. Lõdvestunud nägu ilma kortsus kulmudeta ning rahulike silmade ja suuga viitab õnnelikule koerale.

Regulaarne rutiin

Koertele sobib ettearvatav rutiin – järjepideva igapäevase rutiini säilitamine aitab neil end turvaliselt tunda. Suured muutused rutiinis, näiteks pühade või puhkuse ajal, võivad koertele stressirohked olla, seega püüdke asju võimalikult ühtlastena hoida.

Rikastavates tegevustes osalemine

Regulaarne liikumine ja vaimne stimulatsioon on olulised – puslemänguasjadega mängimine, treeningtundides osalemine ja regulaarsed jalutuskäigud hoiavad koera füüsiliselt ja vaimselt tervena.

Omanikupoolne toetus

Koertel pole vajaduste väljendamiseks otsest võimalust. On oluline, et omanikud peaks alati koerte piire ja mugavustsooni meeles. Nagu inimestel, on koertel oma isiksus, mida tuleb austada. Ebamugavate olukordade vältimine aitab lemmikut oma parimas meeleolus hoida.

