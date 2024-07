26 päästetud koera tervis oli nii hullus seisus, et nende ravimiseks kulub uskumatu summa

«Varjupaika saabudes olid koerte silmad põletikus ja mädased, pooltel koertel on laukeerd, mis vajab opereerimist; osadel koertel oli kõrvas tõsine pärmseene infektsioon; nende hambad on väga kehvas seisus ja põletikulised, osad neist vajavad edasist hambahooldust ja mõne hamba eemaldamist; lisaks vajavad kõik koerad karva- ja nahahooldust,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa .

Lisaks tõsistele tervisemuredele räägib halvast kohtlemisest ka nende käitumine, sest enamik koertest on inimpelglikud. «Mõned neist on isegi hirmust ajendatuna agressiivse käitumisega. Töö, mis koertega vaja enne nende uutesse kodudesse saatmist teha, on meeletu. Meie veterinaaritiim, kui ka teised töötajad-vabatahtlikud tegutsevad aktiivselt, et koerad saaksid valu- ja stressivabaks ning lõpuks ometi võimaluse uuele, heale elule,» selgitas Mõisamaa.