8 soovitust, kuidas koeraga muuseumis käia

6. Varu muuseumisse minekuks aega. Nii nagu inimesele, on muuseumikülastus uus kogemus ka koerale. Võõrad inimesed, põnevad lõhnad ja kogemused võivad lemmikule tekitada ja stressi ja ärevust, millega ta harjunud ei ole. Enne muuseumisse minekut varu aega, et koer saaks uue keskkonnaga harjuda.

7. Tee pause. Ka koera jaoks on väsitav pidevalt omaniku käsklustele alluda. Võta muuseumikülastuseks aega ja tee vajadusel pause, et kogemusest jääks hea mälestus nii sulle kui ka sinu neljajalgsele lemmikule.

8. Arvesta ilmaga. Kuumal suvepäeval on palav nii inimesel kui ka koeral. On muuseume, kus osa territooriumist on kaetud asfaltiga, mis kuumenedes võib kahjustada koera käpapatju. Siis vali jalutamiseks pigem mõni rohuplats või kasuta koera käppade kaitseks vastavaid jalanõusid.