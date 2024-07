Jõgevamaal trügib pruunkaru suvilakooperatiivi elama

Paraku pole mesikäpp just oodatud naaber. «Tänaseks on karu saanud igapäevaseks soovimatuks külaliseks suvilate vahel. Loom kondab toiduotsingutel mööda aedasid, lõhub mesitarusid ja kompostikaste ning hoiab hirmu all elanikke. Viimastel päevadel käib ta eranditult igal hommikul ja õhtul toimetamas, aga päeval magab järveäärses võsas, kuhu ta kiirelt kalpsab, nii kui mõni vapram külamees julgeb teda hirmutada,» selgitas Tartu Jahindusklubi tegevjuht Tõnu Peterson Eesti Jahimeeste Seltsi usutluses.