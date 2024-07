Vaatepilt oli ehmatav! Imearmsad tõukassid jäid pärast perenaise surma korterisse üksi elama

«Meieni jõudis kiisude abipalve siis, kui neil oli veel kolm päeva jäänud aega oma kodus elada,» kirjutas Cats Help ühismeedias. Seni oli kasse käinud toitmas eakas naaber, kuid kuna üürikorteri omanik soovis korteri tühjaks saada, oli vaja leida kassidele uus peatumispaik.

CATS help / Facebook

Foto: CATS help / Facebook

Cats Helpi sõnul oli korteris avanenud vaatepilt õõvastav, sest kassidel puudus liivakast ning nad elasid oma väljaheidete sees. Üks päästetud kassidest on siiamilaadne, teine bobtail tõugu.

Cats Helpi hoole all on juba 341 kassi ning nende raviarvete eest tasumine käib üle jõu. Ka nende kolme kassi jaoks palutakse annetada 600 eurot, et loomad saaks kastreerida/steriliseerida ning uue kodu leida. Kassid ootavad ka kodupakkumisi.