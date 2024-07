VARJATUD OHT See on kõige levinum põhjus, miks lemmikloom haigestub

4. Looma tuleb pidada puhtas ja turvalises elukeskkonnas. Sarnaselt meiega vajavad ka loomad positiivseks elukogemuseks kodu, mis on turvaline. Selleks on oluline, et loomal oleks võimalus minna kõigest eemale kohta, kus teda keegi ei häiri ja kus tal on hea olla. Samamoodi on oluline, et nende kodu ja puhke koht oleks puhas ja kliimaga, mis just neilet sobib. Oluline on ka, et looma toidu ja jooginõud oleksid pestud. Lisaks tuleb toas elavale loomale võimaldada koht, kus ta saab oma hädad teha. Loomad reeglina eelistavad veidi varjatud ja privaatset kohta. Samuti tuleb hoida looma tualett puhta ja värskena nii toas kui õues.