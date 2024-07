PÄEVAKÄPP Varjupaiga kõige ainulaadsem kass suudab oma nurruga midagi uskumatut korda saata

«Kas sinu kodus on liiga vaikne ja kõle? Kas tunned teinekord lausa vajadust telekas või raadio sisse lülitada, et natuke ärksamat meeleolu tekitada? Pakume sulle Ammurit, kelle kohalolu on kuulda juba mitme koridori ja ukse tagant, sest tema igat tegevust saadab põrandaid ja seinu raputav nurr. Ammuri meloodilise nurru taustal raadiot eriti ei kuuleks ka. Siiski eelistab ta, nagu kassid ikka, suurema osa päevast vaikselt magada, nii et päris kõrvatroppe tema pidamiseks hankima ei pea,» reklaamib varjupaik silmapaistvat tegelast oma kodulehel.