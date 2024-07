Sõbrapäeval varjupaika sattunud kass ootab uut kodu juba 2 ja pool aastat

Iseloomult on kassitirts veel tagasihoidlik, kuid muutub iga päevaga aina julgemaks. Tema ilusad ümmargused silmad puurivad sügavale inimese sisse, et hinnata, kas see inimloom on tõesti nii lahe nagu osad paikassid kiidavad. Küllap astub Norbertagi varsti paikursustele ja vallutab paikasside autahvli! Vajame selleks vaid Sind, Norberta hingesugulane, kellele kassitirts võiks oma südame kinkida!