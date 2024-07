FOTOD Koer pääses napilt näljasurmast, kuid siis tabas teda järgmine karm hoop

Arstliku ülevaatuse käigus selgus, et Milli peab võitlema raske terviseprobleemiga, milleks on söögitorulaiend ja mis tekitab talle jätkuvalt terviseprobleeme. Kuigi ta saab väga täpselt toitu eriasendis, juhtub, et toit satub koera kopsu ja tekitab seal põletikke. Nii on koerake nüüd maaülikooli kliinikus tilgutite all ja tema tervislik seisund on halb.