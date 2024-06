ÕNNELIK JUHUS Mägedes ekslev näljane koer leidis teisel mandril kodu

Viraalse video autor Shaylin rääkis Newsweekile, et tema ja ta tollane poiss-sõber läksid 2016. aastal Montenegrosse kolmepäevasele matkale. Mõned tunnid matka algusest rääkisid nad sellest, kuidas nad tahavad Coloradosse naastes endale koera võtta. Paari üllatuseks ilmus äkitselt põõsastest üks hirmunud ja kõhn koer.

«Ta oli väga hirmunud ja häbelik, kuid me pakkusime talle pitsat, sest ta nägi välja, nagu ta oleks suremas. Ta sõi selle ära ja muutus kohe julgemaks. Pärast seda käis ta meil veel kolm kilomeetrit järel,» meenutas Shaylin.

«Matkasime umbes 40 kilomeetrit järgmise kolme päeva jooksul ja koer tuli meiega igale poole kaasa. Öösiti magas ta meie telgi ees. Me toitsime teda kogu matka jooksul ja lõpuks lasi ta meil endale väiksest köiest tehtud rihma kaela panna. Otsustasime koera koju kaasa võtta, sest me ei arvanud, et ta elaks talve mägedes üle.»