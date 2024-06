PÄEVAKÄPP Nagu Garfield! Varjupaigas ootab kodu uskumatult kauni välimusega kass

Hank on umbes viieaastane ümaramate vormidega kass, kes sobib suurepäraselt kaunistama rokokoo stiilis diivanit, karunahka kaminaesisel või hoopis rustikaalset sauna eesruumi. Teisisõnu annab ta omaette väärtusliku esteetilise noodi kõkjale, kuhu satub.

Paraku ei kipu ta veel praegu end ihust ja hingest eksponeerima, sest tema eelnev elu möödus kehvades pidamistingimustes. Selleks et päev enam-vähem terve nahaga õhtusse veeretada, tuli pidada madalat profiili ja seda oskab Hank suurepäraselt. Niisiis tuleb Hankil moonduda pelglikust kassist uudishimulikuks kassiks. See võtab küll natuke aega, kuid kodu kindlate seinte vahel juhtub see pigem varem kui hiljem.