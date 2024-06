VIDEO Perenaine oli üllatunud kui avastas, mida kutsikas öösel magamise asemel tegi

Vahvast videost saab näha, et magamine on küll viimane asi, mis kutsikal pähe tuleb. Armas puudli ja bichon frisé segatõugu koer Wheatie on oma videoga pugenud miljonite vaatajate südamesse - tema videot on vaadatud üle kahe miljoni korra. «See seletab, miks mu koer päev läbi magab,» lisas üks kommenteerija.