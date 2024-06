FOTOD Juhuslik mööduja kutsus abi kassipojale, kes oli sattunud täiesti ootamatusse kohta

Eestimaa Loomakaitse Seltsi poole pöördus kolmepäeval tähelepanelik kodanik, kes oli taarat ära viskama minnes kuulnud klaasikogumise konteinerist kassipoja näugumist. Kiirelt kohale saadetud vabatahtlik tuvastas, et ise ta sealt kassi kätte ei saa ning kutsus appi Pirita päästekomando, kes kassi turvaliselt konteinerist välja aitasid.

«Me ei tea, kuidas kassibeebi sinna prügikonteinerisse sattus. Esmapilgul tundub küll, et ise ta sinna ei oleks suutnud ronida, kuid mine tea. Kahtlustame, et ehk on siin mängus jälle mõne teadmatu või kurja inimese käsi,» kirjutas selts ühismeedias.