Kiljuvaid lapsi imiteeriv kass sulatab südameid

Ühismeedias levib video kassist, kes laste kiljumist kuuldes neid imiteerib. Loomaomanik kirjutas, et tavaliselt vastab kass Louie ainult talle, kuid seekord vastas ta võõrastele.

Ta lisas, et tavaliselt kräunuvad nad kassiga kordamööda, nagu see oleks mäng.

«Kassid on eriti osavad imiteerijad. See on üks viis, kuidas nad end kodustasid,» ütles üks kommenteerija.