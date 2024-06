NUNNUMEETER PÕHJA Suure südamega kass on kuue kutsika eest hoolitsemise enda kanda võtnud

Ühismeedias liigub kulutulena video kassist, kes kannab hoolt kuue kutsika eest. Kass on ise ainult seitse kuud vana, kuid see ei takista tal pisikeste kutsikatega aidata.

«Kõigest 7-kuune kassipoeg, kes on kõige kannatlikum ja hellam onu kuuele kutsikale," kirjutas video postitaja.

«Ma armastan seda, kuidas erinevat liiki loomad teavad, et pisikestega tuleb hell olla,» kommenteeris üks naine.

«Nii armas on kasse ja koeri teineteisega armastavalt koos näha,» lisas teine inimene.

«Ta arvab, et need on tema pojad,» ütles kolmas.