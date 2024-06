Suvel on tavapärasemast eriti tähtis pöörata tähelepanu sellele, et tarbiksime piisavas koguses vett ning ei veedaks liialt palju aega otsese päikesevalguse käes. Samamoodi nagu meie endi tervis, on tähtsal kohal ka neljajalgsete sõprade heaolu.

Tavaliselt on probleemseks suvepäeval kergelt kuumenev asfalt. Et välja selgitada, kas asfaldi temperatuur on loomale kõndimiseks sobiv, tuleb kasutada seitsme sekundi reeglit. Selleks tuleb enda kätt seitse sekundit vastu asfalti hoida ning tunnetada. Kui asfalt on liiga kuum, et on võimatu kätt nii kaua peal hoida, siis on selge, et ka lemmikud ei tohiks enda käpakestega sellel kõndida.