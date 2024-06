ÜLLATAV Teadlased on rääkinud: ka papagoid kasutavad mõnuaineid

Teadlased on avastanud, et mõnedele papagoidele meeldib kasutada teravalõhnalisi taimi rahustavatel eesmärkidel, vahendab Newsweek. Austraalia lähedal asuva Norfolki saare ala rohelisi papagoisid on märgatud läbi näritud taimi enda sulgede vastu hõõrumas. Kuigi siiamaani on arvatud, et selline käitumine on seotud parasiitide eemaldamisega, siis teadlased pakuvad välja, et taimede eritatud lõhnad võivad lindude jaoks olla uimastava toimega.

Piprapuudes sisaldub piperiini, mis on tugevalõhnaline kemikaal. Piperiinil on antimikroobsed ja putukaid tõrjuvad omadused ning teadlased on järeldanud, et sellega proovivad linnud parasiite eemale tõrjuda. Tundub, et papagoide jaoks on sulgede piprapuuga määrimine nauditav tegevus, mistõttu on alust arvata, et tugevad lõhnad aitavad lindudel ennast pilvesse tõmmata.