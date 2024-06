GUINNESSI REKORD Vaata, milline on maailma kõige pikem koer

Guinnessi rekordite raamat on tunnistanud Saksa dogi Kevini maailma kõige pikemaks koeraks, vahendab New York Post. Mõõtmiste tulemusena selgub, et alates jalgadest kuni turjani on koer 96,52 cm pikk. Tavaliselt on Saksa dogide keskmiseks pikkuseks 76,2 cm. Oma pikkuse kohta on Kevin üsna sale, kaaludes umbkaudu 68 kg.

Kevin elab USAs Iowa osariigis koos enda omanike Tracy ja Rogeriga, kellel on veel lisaks neli kassi ja kolm koera. Nad peavad ka teisi koduloomi, nagu kanad, kitsed ja hobused. Kutsikana ei paistnud see veel välja, kuid aastaseks saades oli teada, et temast kasvab suur koer.

Kevini kodulinnas, kus elab umbes 100 inimest, on temast saanud kohalik kuulsus. Inimesed ei jõua ära imestada, kui pikk ta on ja et nad pole varem nii suurt koera näinud. «Me viskame selle üle nalja, et Kevinit teatakse rohkem kui meid endid», ütleb Tracy. Naise sõnul on koer väga-väga sõbralik, isegi üleliia sõbralik. Kuigi Kevinile meeldivad inimesed, eriti lapsed, siis lemmiktegevuseks on tal diivanil lõunauinakute tegemine. Oma pikkade jalgade tõttu on tal kergem lamada või seista. Istumisega tekib tal probleeme.

Vaatamata enda suurusele on Kevin üpriski arg ja kohkub isegi väiksemate asjade peale. Kõige suuremaks vaenlaseks temale on tolmuimeja ning ta hoiab sellest suure kaarega eemale. Omaniku Tracy sõnul on Kevin tegelikult üks suur laps: «Ma ei usu, et ta on teadlik sellest, kui suur ta päriselt on. Ta üritab pidevalt ennast väikestesse vooditesse pressida, meie peal istuda ja kõike muud, mida väiksemad koerad teevad».