Need viis koeratõugu teevad oma intelligentsusega kohati inimestelegi silmad ette

Borderkolli

Borderkollid on sportlikud ja intelligentsed. Need erakordsed karjakoerad on Šotimaal ja Walesis juba sajandeid lambaid kaitsnud ja sageli nimetatakse neid parimateks karjakoerteks. Nad õpivad käsklusi kiiresti, mõistavad korda ja neid saab õpetada täitma igapäevaseid ülesandeid vähima vaevaga.

Puudel

Puudlid on osavad ja ühed targimad jahikoerad. Kõik eri suuruses puudlid on väga intelligentsed, kuid standardpuudel on oma suuruse ja tugevuse suhte tõttu eriti osav. Puudlitel on lokkis mantli all tugev ja sihvakas keha, mis teeb neist suurepärased ujujad ja küttijad.

Saksa lambakoer

Saksa lambakoeral on erakordselt hea kooslus suurusest, sportlikkusest ja intelligentsusest. Nad paistavad silma võistlustel ning neid hinnatakse kõrgelt sõjaväe- ja politseitöös. Hästi koolitatud Saksa lambakoerad on lojaalsed ja altid omaniku heameelt üleval hoidma, samuti on nad suurepärased pereloomad. Nad on väga õpivõimelised ja kiiresti omandatud oskused ei unune. Vanuse kasvades on neil siiski sageli tõsiseid probleeme puusadüsplaasiaga, mis oluliselt vähendab nende kiirust umbes kaheksa aasta vanuselt.

Kuldne retriiver

Kuldsed retriiverid on tuntud oma sõbraliku, inimestele meeldiva ja rõõmsameelse loomuse poolest. Lisaks sõbralikkusele on nad ka ühed kõige targemad koerad. Tänu nende intelligentsusele on nad suurepärased teenistus- ja teraapiakoerad, otsingu- ja päästekoerad, jahikaaslased ning meistrid võistlustel.

Dobermannpinšer

Dobermannpinšerit on pikka aega peetud üheks maailma parimaks kaitsekoeraks. Nad on kiired, paindlikud ja tugevad, kuid nende suurimaks eeliseks on nende intelligentsus. See võimaldab neil kiiresti erinevaid käsklusi õppida ja ülesandeid täita. Omanikud võivad kindlad olla, et koerad järgivad juhiseid vankumatult.

Allikas: Daily Paws