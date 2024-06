Eksklusiivne pilguheit: vaata, mis toimub loomade varjupaigas tegelikult

Et purustada müüte ja tuua toetajate ja jälgijate ette varjupaiga tegemised, on mittetulundusühing otsustanud läbi viia virtuaalse infomaratoni. Terve päeva vältel antakse detailne ülevaate ühest tööpäevast Varjupaikade MTÜ-s.

«Meie eesmärk on tuua inimesed lähemale varjupaikade tegelikule maailmale, mis on täis armastust ja hoolt, aga ka murekohti ning eriskummalisi juhtumeid. Tihti on inimestel arvamus, et loomade varjupaiga töötajad tegelevad päev otsa vaid kassipoegade silitamisega. Tegutseme kaheksas piirkonnas üle Eesti, igapäevaselt tuleb ette põnevaid juhtumisi ja meie tööpäevad on kõike muud, kui rutiinsed,» selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.