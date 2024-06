MUINASJUTULINE LÕPP Üheksa aastat kadunud kass leidis lõpuks kodutee

Lucie Warrington oli aasta tagasi lõpetanud kõne kliendiga, kui ta sai oma abikaasalt üllatava sõnumi. Loomaarst oli teavitanud, et tema 2014. aastal kadunud kass Leo leiti üles.

Lucie kinnitas hooldajale siis, et Leo oli juba tuntud rändur ning tõenäoliselt tuleb tagasi. Heleni õde, süütunde ja ärevusega üle koormatud, lubas Leo venna Lewise eest hoolt kanda. Nädal hiljem sai ta teise südantlõhestava kõne – Lewis oli auto alla jäänud.

Lucie (44) meenutas vaid kahe nädala jooksul saadud sündmusi: «See oli kohutav. Ma nutsin terve päeva ja tundsin end süüdi, et jätsin kassid maha. Me vandusime, et ei võta enam kunagi kassi.»