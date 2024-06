KURB SEIS Hirmkallid teenused sunnivad loomaomanikke ise arsti mängima

«Ma oleks sellist summat oodanud koera või isegi kassi eest, aga hamstri? See pole reaalne, vaid lausa naeruväärne,» ütles naine BBC Walesile. «Ma elan toetustest ja kõik on niigi kohutavalt kallis praegusel ajal. Minu piirkonnas ei leidunud teist loomaarsti, kes protseduuri läbi viiks. Otsustasin Youtube'ist uurida, kuidas hamstri hambaid korrektselt lõigata ning olen nüüdseks seda iga kuu ise teinud.»

Hamstrite hambad kasvavad pidevalt ning nad närivad esemeid, et hambaid teravana hoida. Samuti teevad nad seda selleks, et hambaid kulutada. Hambaprobleemid on hamstrite puhul tavaline nähtus ning loomaomanikel soovitatakse veterinaari poole pöörduda, kui hambad on liiga pikad või liigselt kahjustada saanud, vahendab Daily Mail.