JÄÄTIS KOERTELE Kolme lihtsa koostisosaga maius aitab suvekuudel lemmikul maha jahtuda

Jäätis on suve mitteametlik suupiste ja nüüd saab ka teie koer seda lihtsa koduse retsepti abil nautida. Parim osa on see, et vaja läheb vaid kolme koostisosa. Lihtsalt segage köögikombainis banaanid, maapähklivõi ja jogurt ning seejärel külmutage. Serveerimisel võite lisada peekonitükke.