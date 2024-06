LEMMIKUD KUUMALAINES Just neid asju peab iga koeraomanik suvel teadma

Kas koer vajab suvist pügamist?

Koerte pügamine võib suvel hea mõttena tunduda, kuid see võib mõnele tõule olla kahjulik. Topeltkarvaga koeri, nagu haskisid ja saksa lambakoeri, ei tohiks suvel pügada. Nende karv aitab kehatemperatuuri reguleerida ja kaitseb nahka päikesepõletuse eest.

Soovitatav on spetsiaalset harja kasutada, mis eemaldab karvu just alumisest kihist – niimoodi vähendate karvaajamist ja parandate õhuvoolu. Kui te ei ole kindel, kas teie koer on topeltkarvaga, siis küsige nõu oma veterinaarilt või professionaalilt, kes tegeleb loomade pügamisega.

Kui tihti tuleks koera suvel harjata?

Koeri tuleks iga nelja kuni kuue nädala tagant harjata, kuid see sõltub koera tõust ja karvkattest – mõned tõud vajavad palju sagedasemat hooldust. Pikema ja tihedama karvaga koerad, nagu kuldsed retriiverid ja shih tzud, vajadad sagedasemat hooldust, et vältida karvapulste.

Tagahoovi basseinis või tiigis ujuda armastavaid koeri tuleks rätikuga põhjalikult kuivatada. Samuti on lokkis karvade puhul soovitatav kammida, sest nii saab kuumalaikude teket vältida. See on eriti oluline niiskes kliimas, kuna kinni jäänud niiskus võib nahainfektsioone tekitada. Topeltkarvaga koeri tuleks samal põhjusel alati põhjalikult kuivatada.

Kõik koerad vajavad suvel vannitamist iga kolme kuni nelja nädala tagant ja see sõltub sellest, kui aktiivsed nad on väljas. Vannitage ainult vajadusel ja kasutage spetsiaalselt koertele mõeldud tooteid. Liigne vannitamine võib karva loomulikud õlid eemaldada. Kuivas keskkonnas kasutage niisutavat šampooni ja palsamit. Kasutage sulfaadivabu šampoone vannitamiseks, et vältida naha kuivamist.

Kodune hooldamine suvel

Professionaalsed grooming-teenused võivad kohati kallid olla, kuid koduselt saab piisavalt ära teha, et koeral oleks suvel hea olla:

Trimmige koera küüsi regulaarselt, et tal oleks mugav jalutamas käia.

Niisutage koerte käpapatju, kuna kuumad ja karedad pinnad võivad neid kahjustada.

Puhastage nende kõrvu, kui nad käivad sageli ujumas, et vältida kõrvainfektsioone.

Täpsemate tõuspetsiifiliste hooldusnõuannete saamiseks pidage nõu veterinaari või professionaaliga, et leida parim hooldusrutiin vastavalt oma koera vajadustele.

Allikas: Daily Paws