VIDEO Kaelkirjak tõstis autost välja 2-aastase tüdruku

Väikese lapsega pere läks Fossil Rimi looduskaitsekeskusesse ekskursioonile. Selles looduspargis liiguvad eksootilised ja ohustatud loomad vabalt ringi ning neid võib toita. Pereisa istus autoroolis, naine koos tütrega tagaistmel. Nad peatusid, et toita mööduvat kaelkirjakut.

Tüdruku isa arvab, et kaelkirjak tahtis tegelikult hoopis kotti napsata, lootes, et seal on midagi tema jaoks suupärast. Ehmunud lapsele osteti lohutuseks mängukaelkirjak.