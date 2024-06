FOTO Piritalt leiti äärmiselt kurvas seisus tõukass

«Selge, et selline kass tänaval sündinud ei ole ja ilmselt on ta ikka väga eksinud koduteelt. Tema olekust ja välimusest oli ka selgelt näha, et väljas on ta juba olnud väga pikka aega. Loomulikult oli ta otsast ääreni täis puuke, lisaks kirbud, tema karv juba seljalt maha tulemas ja selgroolülid võis juba eemalt üle lugeda,» ütles Cats Helpi vabatahtlik ühismeedia postituses.