FOTOD Omanik jättis loomakliinikusse maha täiesti terve kassi. Põhjus oli jahmatav

Loomakliiniku töötajate sõnul oli omanik soovinud kassi eutneerida väites, et kass on kuri kui põrguline ja seejärel rutakalt kliinikust lahkunud. Arstid mingit iseloomuprobleemi Liisu-nimelisel kassil aga ei märganud ja tegid talle igaks juhuks vereproovi ning röntgeni, et välja selgitada, ehk vaevab hiirekütti ikkagi mõni terviseprobleem, kuid ühtegi haigusele viitavat asjaolu ei tuvastatud.

Kassikaitsjad tahaksid väga aidata, ent olukord on keeruline. «Me väga tahaksime, aga meil pole Liisut kuhugi panna! Kassituba on ülerahvastatud ja sellisele kodukassile oleks see nagunii liigselt stressirohke keskkond. Niigi on ta omaniku poolt hoolimatult maha jäetud ja siis peaks tulema veel võõrasse kohta puuri elama...» kirjutasid kassikaitsjad ühismeedias.