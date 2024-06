TASUB TEADA Neid lemmikloomi ohustab kuumarabandus rohkem kui teisi

Kuumarabandus, tuntud ka kui hüpertermia, on eluohtlik seisund, kus looma kehatemperatuur on tõusnud üle normi piiri. Koerad ja ka teised lemmikloomad on kuumuse suhtes väga tundlikud, sest nad ei suuda oma kehatemperatuuri jahutada higistades, nagu inimesed seda teevad. Neil on käpapadjandites ja nina ümber vaid mõned higinäärmed ja enda jahutamiseks eraldavad nad soojust eelkõige hingeldades.

Kuumarabandus võib tekkida ka juba madalate temperatuuride juures, kui loom on jäetud näiteks autosse, päikselisse kohta või umbsesse ruumi. On palju tegureid ja olukordi, mis aitavad kaasa sellele, miks loomadel kuumarabandus tekib. Need tegurid on peamiselt seotud keskkonnatingimustega, kuid mõned lemmikloomad on tõu või olemasolevate meditsiiniliste põhjuste tõttu suuremas ohus.