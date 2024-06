HIRMUTAV KOGEMUS Jõgevamaal sattusid lapsed oma kodu hoovis karuga vastamisi

Pereisa selgitas telefonikõnes Eesti Jahimeeste Seltsile, et väikesed lapsed (3- ja 5-aastane) olid ratastega hoovis, pereema maja ees ja karu nende vahel. Pereema karjumise peale lonkis karu minema.

Jahimees selgitas perele, et paraku on jahimeeste võimalused midagi teha väikesed. «Kindlasti tuleks kompostihunnik kinni katta ja vaadata, et karul midagi süüa poleks,» selgitas Palamuse jahiseltsi tegevjuht Klemens-Augustinus Kasemaa.

Karu koduhoovis. Foto: Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehekülg

Kinnistu on küll suure maantee ääres, aga siiski ümbritsetud metsaga ja aeda igas küljes pole. Samuti toimub ümbruses raudtee ehitus, mis võib looma tagasiminekut häirida.

Kuigi karu läks esimesel korral ära, oli ta ennelõunaks juba tagasi. «Sain ennelõunaks uue kõne, et karu on tagasi, kondab hoovis hoonete vahel ja aia taga, pereema lastega on kodus, aga ei julge õue minna ja on varjunud abihoonesse. Küsiti, kas ma saaksin vähemalt paar pauku teha, ehk hirmutab see karu minema,» kirjeldas Kasemaa juhtunut.

Jahimees käis kohal, tegi looma peletamiseks paar pauku õhku, kuid paraku ei usu ta selle heidutavasse toimesse. «Karu oli tõesti käinud kompostihunnikus söömas, leppisime pererahvaga kokku, et see tuleb kinni katta või likvideerida ja ühtlasi soovitasin õhtuks osta ilutulestik ning see käivitada, ehk peletab karu kaugemale,» andis Kasemaa nõu.

Jõgevamaa on Eesti üks karurikkamaid piirkondi, Palamuse jahipiirkonnas võib jahimehe sõnul vabalt liikuda ca 30 karu.