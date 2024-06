FOTOD Esmakordne kogemus: Eesti politseinikud turvasid koduteel eriti ohtlikke kiskjaid

Tiigrite transport toimus Tallinna loomaaia väikebussiga, mis olid kohandatud loomade transpordiks. Tiigrid reisisid transpordikastides loomaaednike järelevalve all. Aktsioonile panid õla alla ka põhja prefektuuri politseinikud, kelle jaoks oli see esimene kord sedavõrd haruldasi loomi turvata.

13-aastast Pootsmani ootab paraku peatselt ees operatsioon. Ljubljanas tehtud tervisekontrolli käigus avastati Pootsmanil kõhuseina kasvaja. Loomaaia peaveterinaari Aleksandr Semjonovi sõnul asub kasvaja piirkonnas, kus seda oli väga raske märgata. «Kuna Pootsmanil on probleemid hammastega, otsustati enne sõitu Tallinna teha talle üldanesteesia, et hambaarst saaks põhjalikult kontrollida tema hambaid. Lisaks tehti Pootsmanile ka põhjalik tervisekontroll. Kahjuks tuvastasime kontrolli käigus Pootsmani kõhu all suure kasvaja, mis nahavoldi ja karvade alt ei olnud nähtav, seega kolleegid ei saanud seda varem tuvastada. Kasvajast võeti proovid, et selgitada, mis tüüpi kasvajaga on tegu, kuid paraku ootab Pootsmani keeruline operatsioon kasvaja eemaldamiseks. Operatsiooni teostavad Eesti Maaülikooli loomaarstid,» lausus Semjonov. Pootsmanile võimaldatakse parim ravi ja operatsioon on plaanis läbi viia lähinädalatel.