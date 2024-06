6 kasulikku nippi, kuidas suunata kassi rohkem vett tarbima

Vedelikupuudus on teema, millesse tuleks suhtuda tõsiselt, sest see võib endaga kaasa tuua terviseprobleeme, näiteks neerupuudulikkust, mis on kasside seas väga levinud mure. Et veetarbimist suurendada, tasub olla loominguline ning siin on selleks mõned soovitused, mille on kirja pannud PetHealthNetwork .

Esimene märk, et midagi on korrast ära, on kindlasti see, kui kassil kaob ka söögiisu, kirjutab PetMD. Vedelikupuuduse all kannatav kass on loid ning ei tee enam oma tavapäraseid tegevusi. Vedelikupuudusele viitavad sümptomid on ka kuivad igemed ja naha elastsuse vähenemine.