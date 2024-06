5 märki, et su kass on maja peremees

See koduloom ei vaata sind paluvalt, vaid luba küsimata üritab misiganes snäkki su käest napsata. Hoidke üks käsi vaba, et väike kiskja köögilaualt mänguliselt maha tõugata.

Esteetilise pilguga sisustatud tuba on nüüdseks kassidžungel ja võimla, mille nurgad on täidetud kraapimispuude ja pesadega. Diivanil on lisakatted ja iga toas astutud samm ohtlik, kuna mänguasjad vedelevad igal pool laiali.

Jalgade jahtimine on palju omasem kassipoegadele, kuid osa jätkab sellega ka hilisemas eas. Su uni on rahulikum, kui jalad on peidetud, sest su kass on varemgi keset ööd jalgu otsustanud rünnata. Sa oled täheldanud, et turvalisus on tähtsam kui jahutus.