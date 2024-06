ŠOKEERIV Loomapoest kaks hiirt ostnud klient sai halva üllatuse osaliseks

Hiirepojad saabusid Eesti Loomakaitse Seltsi hoole alla 24. veebruaril. Vastu sai selts võtta viis hiirepoega, sest just nii paljudele õnnestus leida hoiukodu. Praegu on neist veel kolm vahvat tegelast kodu ootamas.

Seltsi esindaja sõnul on olnud ka juhtumeid, kus inimene soetab endale poest enda teada ühest soost loomad, kuid hiljem tuleb välja, et loomad on olnud eri soost ning järglased on tulemas.