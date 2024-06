VIDEO Vaata, kuidas juhtkoer pimeda naise ohtlikust olukorrast päästab

Juhtkoer Ava pime perenaine Amy Kavanagh on auhinnatud aktivist, sisulooja ja puudega inimeste eestkõneleja. Londonis elaval neiul diagnoositi juba sündides silmahaigus nimega okulaarne albinism, mis tähendab, et osalise või täieliku pigmendi puudumise tõttu kõigub tema nägemisteravus pidevalt.

Amy on oma juhtkoerale loonud ka eraldi TikToki kanali, kus tema tegemisi jälgib ligi 300 000 inimest. Oma videotes kajastab Amy väga autentselt seda, kuidas liikumine koos juhtkoeraga välja näeb.

Ühes videos näitab juhtkoer eeskujulikult ette, kuidas ta oma perenaisel turvaliselt teed ületada aitab.

Amy annab küll käskluse «edasi!», et üle tee minna, kuid koer ei tee sammugi, sest tee on tihedalt autosid täis ning fooris põleb punane tuli. Perenaine nimetab sellist käitumist intelligentseks mittekuuletumiseks, sest nii annab koer talle märku, et teel on takistus ning üleminek ei ole turvaline.

Videost on näha, et paar asub teed ületama alles siis, kui foorituli on roheliseks läinud ning Amy saatja on seda talle maininud.

Intelligentne mittekuuletumine on juhtkoeral eriti hästi käpas, sest ühes teises videos, mis on TikTokis kogunud üle kahe miljoni vaatamise, demonstreerib ta seda taas eeskujulikult.

Sel korral on aga olukord täbaravõitu, sest töötava mootoriga sõiduks on parkinud end sebrale ega kavatse kuhugi liikuda. Videos toob pime naine aga välja, et tema juhtkoer on treenitud mitte liikuma töötava mootorsõiduki juures. Pime naine koos juhtkoeraga pääseb sel korral olukorrast vaid tänu sellele, et küsib kaasliiklejalt abi ja luba talle järgneda.

Juhtkoer Ava ja Amy alustasid koostööd 2020. aasta novembris.