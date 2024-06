ŠOKEERIV VAATEPILT Karu asus kaamera ees võitlema kahe alligaatoriga

«Esialgu oli see vaatepilt päris šokeeriv, aga kui ma esimest ehmatusest üle sain, mõistsin, et sellist asja oma silmaga näha on tegelikult väga paeluv. Ma ei ole kunagi varem midagi sellist näinud,» rääkis video autor Tyler Futrel l oma kogemusest Fox35 Orlando uudistesaates .

Mees rääkis, et käib palju matkamas ning on karu looduses varemgi kohanud. Samuti käib ta igal hommikul süstaga sõitmas, kuid see oli tema jaoks esimene kord karu vee peal karu kohata. Kuna mees on Florida jõe ääres üles kasvanud, on ta isegi koos alligaatoritega jões ujunud.