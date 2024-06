LOOMARIIK Loomaaias sündinud üliharuldased asukad kolisid välismaale

Loomaaias vabalt elavad halljänesed on igatahes märkamiseks valmis. Kohata võib ka pesast välja ukerdanud varesepoegi, kuid neile lähenemast keelavad valvsad varesevanemad valju hoiatava kraaksatusega.

Varesepojad on pesast väljas, vanemad valvavad läheduses.

Uduses vihmametsamajas väljusid sel nädalal pesakastist kaks valge-kuldnoka poega. 11. mail linnuvanemate poolt pesast välja visatud munakoored andsid lootust, et uus elu on kasvamas, ning nüüd sai see ka kinnitust.