FOTOD Viru raba juurest leiti imearmas hüljatud tõukass

«Tema osas tuli originaalis abipalve Loomapäästegrupile, et Viru raba juurest leiti õuest kass, kes tundub olevat vigastada saanud. Kuna Loomapäästegrupil ei ole hoiukodude võrgustikku ega kassituba, siis pärast seda, kui kiire ülevaatus Sõle loomakliinikus andis tulemuseks, et tegu on ülisõbraliku kodukassiga, kes vigastatud kindlasti ei ole, tuli kiisu meie kassituppa,» rääkis Cats Helpi esindaja Lemmikule.

Järgmisel hommikul avastasid vabatahtlikud, et kassil tuleb pärakust verd ning kiiresti tuli ta toimetada loomakliinikusse. Miki loomakliinikus selgus, et tegu on emakapõletikuga, mis vajas erakorralist operatsiooni. Ülevaatuse käigus tuli ka välja, et kassi hambad on väga hullus seisus.