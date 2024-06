USKUMATU Surnuks peetud kass ilmus välja täiesti ootamatust kohast

Mimoos leidis Tartu Kassikaitse kaudu endale hoiukodu, kuid ühtäkki võttis tema lugu täiesti uskumatu pöörde. «Pereisa rääkis töökaaslasele, et võtsid kassi, kes on pärit selle sama töökaaslase kodukandist, näitas veel pilti ka ja oh imet, töökaaslane tundis pildilt ära oma kadunud kassi,» teatasid kassikaitsjad ühismeedias.

Tuli välja, et Mimoos oli kunagi kaduma läinud. Kodu lähedalt oli pere leitud sarnase kassi, kes oli kahjuks auto alla jäänud. Pere lõpetas muidugi kassi otsingud ja mattis kurbusega oma lemmiku maha. «Aga rõõm oli suur, kui tuli välja, et nende kiisu Mimoos on hoopis ringreisil käinud ja temaga on kõik korras. Kassike elas oma elu parimat elu töökaaslase juures,» lisas kassikaitsja.

Kassikaitsjate sõnul on on selline lugu aga pigem erand ning nad panevad loomaomanikele südamele, et oma lemmikule tasuks kindlasti paigaldada kiip, mis tuleks kanda registrisse. Registris olevad andmed tuleks kindlasti üle vaadata ja vajadusel uuendada.

