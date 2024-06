Vanalinna päevade ajal saavad koerad Loodusmuuseumi hoovis oma mured unustada

Reedel, 7. juunil kell 16 avatakse Loodusmuuseumi hoovis koerte tajuaia. Külla oodatakse nii kahe- kui neljajalgsed sõpru. «Koerad, erinevalt meist, inimestest, elavad lõhnamaailmas,» selgitab Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu kõneisik Maarja Tali. «Seega rahulik, nina maas keskendunud uudistamine on koera baasvajadus.» Tema sõnul on paljudel linnas elavatel koertel aga väga vähe võimalusi joosta vabalt, ronida puukändudel, kaevata liivas, närida ja avastada uusi lõhnu, maitseid ja tekstuure. «Meie soovime luua Tallinna linna neljajalgsetele kodanikele oaasi, kus end nautida ja turvaliselt tunda. Samuti soovime näidata, kui lihtne on ise sellist keskkonda oma loomale pakkuda.»