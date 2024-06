HÜPE AJAMASINASSE Kuulus kana elas poolteist aastat ilma peata

Colorado osariigist pärit farmer Lloyd Olsen suundus 10. septembril 1945 aeda, et sealt hiljem õhtusöögiks mõeldud kanaga tagasi tulla.

Olseni üllatuseks oli kana, kelle nimeks oli pandud Mike, hoolimata kirvega maha löödud peast, endiselt elus. Tavaliselt võib mahalöödud peaga kana mõned sekundid või minutid liigutada, kuna närvid jätkavad lihaste kokkutõmbeid. Mike'i puhul see ei kehtinud.

Märgates, et Mike ei ole tõenäoliselt teise ilma minemas, hakkas Olsen talle söötma silmapritsi abil piima ja vee segu ning ka maisi ja usside segu söötma.

Oma kuulsuse kõrghetkel teenis Mike'i omanik koguni 4500 dollarit ehk 4140 eurot kuus. Tänapäeval oleks see 72 000 dollarit ehk 66 200 eurot kuus.

Mike'i karjäär lõppes, kui ta 1947. aastal maisitera kurku tõmbamisel lämbus, kuigi tema omanikud väitsid, et nad müüsid ta maha, vahendab Unilad.

Kuidas Mike nii kaua elas? Üks selgitus on, et Olseni kirvehoop läks kana kaelaveenist mööda ja seetõttu ei veritsenud lind tühjaks.

Aga miks käitus Mike edasi nagu kana? Hoolimata sellest, et suurem osa Mike'i peast oli läinud, jäid ajutüvi ja üks kõrv alles - sellest peaks piisama, et sälitada funktsiooneerimisvõime. Need sisaldasid aju osi, mis säilitasid homöostaasi. Kuna kana tasakaaluorganid paiknevad teistes kehaosades, siis tasakaalu hoidmine ja kõndimine polnud tema jaoks keeruline.