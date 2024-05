KUIDAS NII? Ukraina sõjakoledused üle elanud kass sattus surmaohtu hoopis Eestis

Neljapäeval sai MTÜ Cats Help abipalve Haabersti loomakliinikust, kuhu Alisa saabus kohutavate vigastustega pärast seda, kui oli 8. korruselt alla kukkunud.

Cats Helpi vabatahtliku sõnul on Alisa koos oma perega Eestisse saabunud Ukrainast Nikolajevast. «2022. aasta märtsis tulid nad esimest korda Eestisse sõja eest pakku. 2023. aastal läksid korraks tagasi ning püüdsid neli kuud Ukrainas elada, aga said aru, et nende kodulinnas elamine on võimatu ning tulid Eestisse tagasi. Kogu selle seikluse on kiisu nendega kaasa teinud,» rääkis vabatahtlik.

Kukkumise tagajärjel on kiisul lahtine jalaluumurd ning vaagnaluude nihkumine ning tema ravi läheks maksma vähemalt 2000 eurot. Kuna Cats Help tegutseb vaid annetuste toel, saab kassi elu päästa vaid juhul, kui vajalik summa annetatakse, vastasel juhul tuleb kass magama panna. Aega on väga vähe, sest operatsiooni vajaks kass juba 1. juunil.

8. korruselt alla kukkunud Alisa. Foto: CATS help / Facebook

«Kahjuks on ajad nii rasked, et praktiliselt ükski meie abipalve ei too nii piisavalt sisse, et osagi kassi peale kulunud summadest katta, rääkimata sellest, et saaks arved täielikult makstud,» ütlevad kassipäästjad.

Annetada saab:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Selgitus: Alisa