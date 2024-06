KEEGI EI TULNUD APPI Tulekahjust napilt eluga pääsenud kass jäi 2 aastaks tänavale hulkuma

«Kohalikelt saime info, et loom on juba kaks aastat olnud kodutu omaniku hukkumise tõttu tulekahjus. Kass ise tulest pääses, aga vaid selleks, et kaks aastat õues nälga, külma ja nüüd ka valu trotsida,» kirjeldas vabatahtlik olukorda ühismeedias.