GALERII Tartu ülikooli raamatukogu ees vajas päästmist haruldaselt suur pardipere

Armas vaatepilt kujunes aga kiiresti päästeoperatsiooniks. «Rõõmu ja elevust on möödakõndijatel palju, kuid üsna pea sai selgeks, et omal jõul nii väikesed pardid end üle kõrge purskkaevu ääre upitada ei suuda,» kirjutasid raamatukogu töötajad ning lisasid, et kohale tuli kutsuda Eesti Metsloomaühingu vabatahtlik, kes abivalmi tartlasega koostöös pardiema ja pojad kinni püüdis ja Emajõkke toimetas.