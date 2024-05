HUVITAV TEADA Miks on dalmaatsia koerad täpilised?

Geneetika

Teadlased usuvad, et see kõik on tingitud pigmentatsioonist. See viitab lihtsalt naha, juuste ja rakkude vahelisele reaktsioonile, mida nimetatakse melanotsüütideks ehk lihtsamalt öeldes on tegemist spetsiaalsete rakkudega, mis toodavad melaniini – pigmenti, mis annab värvi nahale, juustele ja silmadele. Samamoodi kehtib see inimeste puhul – kuigi melanotsüütide arv on kõigil sama, varieerub toodetud melaniini kogus. See sõltub geneetikast ja muudest teguritest. Inimestel, kellel on tumedamad juuksed, nahk ja silmad, toodavad melanotsüüdid rohkem melaniini. See suurenenud melaniinisisaldus annab neile tumedama värvuse.