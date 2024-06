Ootamatu: Tartu vangid läksid kodututele kassidele appi

«Kaks kuud on Pesaleidja kassid nüüd meil olnud ja siiamaani on ainult positiivset nende kohta öelda,» rääkis Tartu Vangla sotsiaaltöötaja Airike Jõesaar raadio Kuku saates «Hommikuraadio» .

Kassitoas saavad Jõesaare sõnul tegutseda kinnipeetavad, kes on motiveeritud ja hea käitumisega. Enne kassituppa pääsemist hindab nende sobivust selleks tegevuseks ka psühholoog. «Nad on väga tublid ja saavad hästi hakkama,» lisas ta.

Tartu Vangla kassitoas on kuus kassi, kes on Pesaleidja Tallinna kassitoas kõige kauem kodu oodanud - üks neist, Keisrinna - on näiteks kodu oodanud neli aastat. Jõesaare sõnul on paljud kassid keerulise minevikuga ja tänavaelu näinud, nii et tegelikult on neil vangidega nii mõndagi ühist.