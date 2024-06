Omanik tahtis 9-aastase kassi eutaneerida, kuid loomaarstid keeldusid

«Matu aga puges kliinikus arstidele nii hinge, et nad otsustasid tema elu päästa. Koos kliinikuga maksime me Matu raviarve ning tõime ta meie kassituppa,» kirjutab Cats Helpi vabatahtlik ühismeedias, kuidas Matul õnnestus siiski eluga pääseda.

Seal on Matu nüüd omale uut kodu oodanud kaks kuud, aga asja teeb eriti nukraks asjaolu, et ta peab seda tegema puuris. «Kassitoas me enam teda välja lasta ei julge puurist, kuna me ei saa riskida, et jälle haigestub ning lahtiselt olles kippus ta ka teiste kassidega sõdima,» lisas vabatahtlik.